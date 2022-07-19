Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина осудили на три года условно за призывы к экстремизму в интернете

В Петербурге суд дал 3 года условно мужчине за призывы к насилию по национальному признаку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы условно мужчину за призывы в интернете к насилию по национальному признаку. Об этом во вторник, 19 июля, «Ленте.ру» сообщили в объединений пресс-службе судов по региону.

Фигурант дела признан виновным по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») Уголовного кодекса (УК) России. Также суд назначил ему испытательный срок три года и запретил в течение двух лет и десяти месяцев работать в общественных организациях. Осужденный полностью признал свою вину.

По данным ведомства, мужчина под псевдонимом Рома Иванов опубликовал в группе «Нацистское сообщество» в соцсети «ВКонтакте» посты, где агитировал расправиться с представителями народов Кавказа, Средней Азии, Киргизии и Таджикистана.

Ранее стало известно, что в Смоленской области правоохранители задержали уроженца Якутии, подозреваемого в призывах к расправе над государственными деятелями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Путин и Эрдоган встретились
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обстрелов Брянской области со стороны ВСУ
Украина заявила об ожидании ракетных комплексов NASAMS от западных стран
Духовный лидер Ирана описал сценарий войны России и НАТО под предлогом Крыма
Российская фигуристка вышла на шоу Плющенко в украшениях за 1,7 миллиона рублей
Украинский канал показал видео Мэддисона в сюжете о дефиците продуктов в России
Директор Шатунова рассказал о поведении людей на могиле певца
Россиянина приговорили за убийство девушки скородой
Россияне перестали арендовать один тип квартир
Южная Корея заявила о готовности поддержать ограничение цен на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.