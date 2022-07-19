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Российские войска нанесли удар по семи пунктам управления ВСУ

Минобороны заявило об ударе российской авиации и артиллерии по семи пунктам управления ВСУ

Фото: РИА Новости

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удар по семи пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 19 июля, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что были поражены пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области, 60-й пехотной бригады в районе Кирова и 81-й аэромобильной бригады ВСУ недалеко от Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР).

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Константин Лысяков
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