Российские войска нанесли удар по семи пунктам управления ВСУ

Минобороны заявило об ударе российской авиации и артиллерии по семи пунктам управления ВСУ

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удар по семи пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 19 июля, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что были поражены пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области, 60-й пехотной бригады в районе Кирова и 81-й аэромобильной бригады ВСУ недалеко от Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР).