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Посол России заявила о «невероятной популярности» Путина в Индонезии

Посол России Воробьева заявила, что Путин пользуется невероятной популярностью в Индонезии

Фото: Администрация Президента России

Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что российский президент Владимир Путин пользуется в Индонезии невероятной популярностью и уважением со стороны жителей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Еще один момент здесь — это высокий личный авторитет нашего президента, он пользуется в Индонезии невероятным уважением и популярностью», — сказала Воробьева.

Глава российской дипмиссии также рассказала о новом индонезийском тренде, который заключается в выкрикивании слова «ура!» в знак поддержки России.

«Здесь в соцсетях такой тренд – люди кричат “ура!” в знак поддержки России, и если на улице тебя спрашивают, откуда ты, и ты говоришь, что из России, то сразу слышишь в ответ “ура!“». Все встречают российских дипломатов криками “ура!“, — рассказала посол России.

Ранее Воробьева заявила, что на министерской встрече G20 на острове Бали выстроилась очередь из глав делегаций стран-участников для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Она подчеркнула, что в этой связи ни о какой «изоляции» России не может быть речи.

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