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Путин назвал условия возобновления иранской ядерной сделки

Президент России Путин: возобновление иранской сделки возможно на равных правах участников
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

При возобновления иранской ядерной сделки участникам должны быть гарантированы равные права, заявил российский президент Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи в Тегеране с участием лидеров стран-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию (РФ, Турция и Иран), пишет ТАСС.

Глава государства выступил за восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. «В случае восстановления совместного плана всем его участникам должны быть гарантированы равные права в отношении беспрепятственного развития сотрудничества в любых областях и без какой-либо дискриминации», — назвал российский лидер условия.

По словам Путина, стороны находятся в постоянном контакте. Путин отметил, что важно сохранять усилия в этом направлении и создать условия «для возобновления ее устойчивой реализации на основе резолюции 2231 Совета Безопасности ООН».

Ранее политолог Камран Гасанов заявил, что Тегеран и Вашингтон не могут согласовать условия иранской ядерной сделки, что оттягивает подписание соглашения в краткосрочной перспективе.

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Марина Совина
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