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Стало известно место российского паспорта в рейтинге свободы поездок

Российский паспорт занял 50-е место в рейтинге свободы поездок

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В рейтинге свободы поездок российский паспорт занимает пятидесятое место, оказавшись между паспортами Боснии и Герцеговины и Палау. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании Henley & Partners, результатами исследования они поделились с «РБК».

Сообщается, что россияне без визы могут отправиться по 119 направлениям. Отмечается, что по сравнению с рейтингом, который публиковали в начале года, число стран, которые могут посетить граждане страны, не изменилось. Однако Россия потеряла одну позицию за счет того, что изменились позиции других стран.

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Также стало известно, что первое место в рейтинге занял японский паспорт, его обладатели могут спокойно отправиться в 193 государства мира, без визы в 192 страны могут поехать также граждане Южной Кореи и Сингапура. Третье место в этом рейтинге заняли Германия, Италия, Испания, Люксембург и Финляндия, без визы с паспортами этих стран можно посетить 192 государства.

Отмечается, что из стран бывшего СССР самый успешный в рейтинге свободы поездок литовский паспорт, он на десятом месте, с этим документом можно без визы отправиться в 182 страны.

Самым непопулярным считается паспорт гражданина Афганистана, без визы с ним можно попасть лишь в 27 государств мира.

В апреле Henley Passport Index назвали японские и сингапурские паспорта самыми влиятельными в мире. Россия в этом рейтинге опустилась на 49-е место.

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Ксения Жарова
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