Конфликт похоронных агентов из-за тела умершего россиянина попал на видео

В Москве похоронные агенты устроили конфликт из-за тела умершего и попали на видео

В Москве похоронные агенты устроили конфликт из-за тела умершего россиянина. Видео инцидента публикует Telegram-канал Mash.

На видео родственники умершего с матом и рукоприкладством прогоняют одного из сотрудников похоронной фирмы, представившегося сотрудником государственного ГБУ «Ритуал». Конфликт происходит прямо над телом скончавшегося.

После этого мужчина в присутствии полиции выясняет отношения с конкуренткой, которая также заявила, что является сотрудницей государственной структуры и потребовала от мужчины предоставить документы.

Mash уточняет, что у одного из участников конфликта после инцидента была травмирована голова.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы намерены внести на рассмотрение законопроект о похоронном деле в России и сделать похороны госуслугой.