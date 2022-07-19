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В Башкирии состоится состязание рыбаков и бегунов

В Нуримановском районе Республики Башкортостан 30 июля пройдет «Рыбатлон»

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Нуримановском районе Республики Башкортостан пройдет «Рыбатлон», смесь рыбалки и бега. Об этом сообщает «Башинформ».

Спортивное мероприятие состоится 30 июля в Павловском парке на Павловском водохранилище. Участники состязания должны будут пробежать три километровых круга с телескопической удочкой в руках, дважды останавливаясь на рыбнище. Спортсменам необходимо будет поймать две рыбы любого веса и размера. Наживка будет предоставлена участникам бесплатно.

Организаторы назвали «Рыбатлон» очень непредсказуемым видом спорта, «в котором благодаря везению победу может одержать любой участник». Отмечается, что бесплатно принять участие в состязании могут все желающие, женщин ждет отдельное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына 15 июля открылась выставка «Большой улов», посвященная рыбам. На ней представлены, в частности, археологические находки, таксидермические скульптуры, рыболовецкие снасти и этикетки с продукции консервных комбинатов.

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Евгений Шульгин
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