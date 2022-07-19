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Россия, Иран и Турция отвергли все односторонние санкции против Сирии

Россия, Иран и Турция по итогам саммита отвергли все односторонние санкции против Сирии
Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Таийп Эрдоган

Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Таийп Эрдоган. Фото: Turkish Presidential Press Office/ Reuters

Россия, Иран и Турция по итогам саммита лидеров «астанинской тройки» в Тегеране отвергли все односторонние санкции против Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении российского, иранского и турецкого президентов Владимира Путина, Ибрагима Раиси и Реджепа Таийпа Эрдогана, передает ТАСС.

Стороны выразили серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в стране и выразили несогласие со всеми рестрикциями, которые противоречат международному праву. Также они отвергли любые меры дискриминации, которые оказывают содействие сепаратистам и могут привести к распаду Сирии.

Лидеры «астанинской тройки» также призвали ООН и международные организации увеличить помощь сирийскому населению без предварительных условий, политизации и дискриминации.

19 июля в Тегеране состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрагимом Раиси по урегулированию конфликта в Сирии. По их завершении главы государств приняли совместное заявление.

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Марина Совина
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