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Артиллерия ЛНР обстреляла позиции ВСУ в Соледаре

Артиллеристы ЛНР обстреляли позиции украинских военных в районе Соледара в ДНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Артиллерийские подразделения Луганской народной республики (ЛНР) обстреляли военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного Народной милиции (НМ) ЛНР.

Военный рассказал, что силы ЛНР ведут борьбу «живой силой» и техникой. В частности, он упомянул самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С» калибра 152 миллиметра.

«Передвигаемся, перемещаемся, на одном месте не стоим, отработали — спрятались», — описал военнослужащий ход боевых действий.

Ранее стало известно, что командиры ВСУ бросают своих подчиненных на Соледарском направлении. Также сообщалось, что украинские военные с трудом сдерживают продвижение союзных войск в сторону Соледара, поскольку наступление ведется с нескольких направлений одновременно.

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Алевтина Запольская
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