Россиянина избили в кафе из-за жалобы на тухлый суп
В одном из кафе Якутска 50-летний мужчина пожаловался на испорченное в супе мясо, после чего его избили. Об этом пострадавший рассказал изданию SakhaDay.
По его словам, когда он сообщил сотруднице заведения о тухлом супе, она агрессивно отреагировала.
«Девушка набросилась на меня, я выскочил на улицу, не связываться же с ней. Они с работником увязались за мной. Парень удерживал меня, чтобы я не убежал. Девушка наносила удары и царапала лицо, пытаясь отобрать телефон», — сообщил россиянин.
Он добавил, что женщина нанесла ему по голове не менее 20 ударов. Избивавшие мужчину люди не принесли извинений. После случившегося россиянин вызвал полицию.
Ранее в Темрюкском районе Краснодарского края россиянин напал с топором на мужчин, которые сделали ему замечание из-за агрессивной собаки. Один человек получил рубленую рану виска, сотрясение мозга и перелом ноги, другой — черепно-мозговую травму и ссадину на лбу.