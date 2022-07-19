Российский ресторатор прокомментировал данные об аресте его имущества на Украине

Основатель «Тануки» Александр Орлов опроверг данные об аресте его имущества на Украине

Основатель «Тануки» Александр Орлов заявил Forbes, что не связан с бизнесом на Украине, а принадлежащая ему Bulldozer Group прекратила там деятельность с февраля.

«Ни о каком арестованном имуществе также не может быть и речи, его нет», — прокомментировал данные российский ресторатор. Орлов подчеркнул, что базируется в Дубае, а свой бизнес на Украине продал. «В данный момент мы развиваем наши проекты в Дубае, Европе, США и на Ближнем Востоке», — отметил предприниматель, опровергая информацию об аресте активов.

Бюро экономической безопасности Украины ранее заявило об аресте имущества неназванного российского бизнесмена на общую сумму 13,5 миллиона долларов. Речь шла о сети развлекательных заведений и заведений общественного питания, расположенных в разных украинских городах. «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что речь идет об Александре Орлове.

Украинские власти заявили в июле об аресте долей связанных с Россией нескольких предприятий. Речь идет об активах на сумму 5,9 миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов).