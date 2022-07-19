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Российский ресторатор прокомментировал данные об аресте его имущества на Украине

Основатель «Тануки» Александр Орлов опроверг данные об аресте его имущества на Украине

Фото: Даниил Примак / ООО «РБточкаРУ»

Основатель «Тануки» Александр Орлов заявил Forbes, что не связан с бизнесом на Украине, а принадлежащая ему Bulldozer Group прекратила там деятельность с февраля.

«Ни о каком арестованном имуществе также не может быть и речи, его нет», — прокомментировал данные российский ресторатор. Орлов подчеркнул, что базируется в Дубае, а свой бизнес на Украине продал. «В данный момент мы развиваем наши проекты в Дубае, Европе, США и на Ближнем Востоке», — отметил предприниматель, опровергая информацию об аресте активов.

Бюро экономической безопасности Украины ранее заявило об аресте имущества неназванного российского бизнесмена на общую сумму 13,5 миллиона долларов. Речь шла о сети развлекательных заведений и заведений общественного питания, расположенных в разных украинских городах. «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что речь идет об Александре Орлове.

Украинские власти заявили в июле об аресте долей связанных с Россией нескольких предприятий. Речь идет об активах на сумму 5,9 миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов).

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Платон Щукин
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