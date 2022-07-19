Слуцкий рассказал об условиях России при возобновлении переговоров с Украиной

Слуцкий: условия России при возобновлении переговоров с Украиной будут более жесткими

Если переговорный процесс c Украиной возобновится, условия со стороны России будут более жесткими. Об этом рассказал лидер ЛДПР, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.

По его словам, в первую очередь это касается демилитаризации и денацификации. Условия будут более жесткими по сути и по времени исполнения, подчеркнул Слуцкий.

В настоящее время Киев не показывает готовности к возобновлению переговоров, добавил парламентарий.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что условия для ведения Россией переговоров с Украиной «совершенно» изменились. В Кремле не видят заинтересованности Украины или Запада в возобновлении переговорного процесса, однако в том случае, если это произойдет, прежние договоренности будут неактуальны, отметил он.

Переговоры России и Украины начались 27 февраля, спустя три дня после начала специальной военной операции. Делегации Москвы и Киева провели три очных раунда переговоров и продолжили консультации в онлайн-формате.

