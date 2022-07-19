Венгрия заявила о кризисах в Европе из-за санкций против России

Парламент Венгрии заявил, что Европа переживает кризисы из-за санкций ЕС против России

Европа переживает период кризисов из-за введенных Европейским союзом (ЕС) санкций против России. Об этом заявил парламент Венгрии в принятой 19 июля резолюции, сообщает ТАСС со ссылкой на Венгерское телеграфное агентство (МТИ).

В документе отмечается, что решения об антироссийских рестрикциях были «опрометчивыми», а действующие договоры Евросоюза «не являются адекватной основой для сотрудничества во время кризисов».

Венгерские законодатели также заявили, что Европейская комиссия (ЕК) должна быть политически и идеологически нейтральной. За резолюцию проголосовали 130 парламентариев, 50 выступили против, семь воздержались.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в новом пакете санкций против России, согласованном Евросоюзом, нет ограничений на транспортировку энергоносителей и ограничений против Газпромбанка.

