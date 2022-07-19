Убившего волка бывшего российского депутата оштрафовали на 600 тысяч рублей

На Урале экс-депутата, переехавшего волка на снегоходе, оштрафовали на 600 тысяч рублей

Камышловский городской суд Свердловской области оштрафовал на 600 тысяч рублей бывшего российского депутата Дениса Хахалова, участвовавшего в жестоком убийстве волка. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает РИА Новости.

Экс-депутата Курганской областной думы и пятерых егерей признали виновными в незаконной охоте. Четверым его соучастникам назначили штрафы в размере от 500 до 600 тысяч рублей. Еще одного фигуранта осудили на три года условно.

В апреле 2021 года в сети появилось видео, на котором мужчины на снегоходе переезжают еще живого волка. Один из участников охоты тыкал зверю в морду ружьем и заталкивал дуло в пасть. После того как раненый хищник зажал оружие зубами, охотники стали смеяться над ним. Во второй части записи россияне говорят друг другу: «Четко первого положили!», «Вот это сафари!» Отмечалось, что все происходило в угодьях «Калиновское» и «Камышловское» на Среднем Урале.

Вскоре после распространения видео Хахалов написал заявление о сдаче мандата. «Причиной такого решения стал резонанс вокруг нашумевшей охоты на волков», — рассказали тогда в облдуме. Позже депутата исключили из «Единой России».