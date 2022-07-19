Власти предложили продавать российское вино китайцам и африканцам

Минсельхоз России объявил конкурс на создание концепции развития экспорта российского вина

Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России объявил конкурс на создание концепции развития экспорта российского вина, пишет РБК со ссылкой на данные из портала госзакупок. Победитель должен будет исследовать зарубежные рынки (китайский, африканский и другие), обозначив целевые страны.

Подрядчику необходимо изучить варианты поставок, главных конкурентов, препятствия для импорта и предпочтения потребителей вина в этих странах. Стартовая цена за эти работы — 36 миллионов рублей. В техзадании указано, что план развития экспорта должен включать рынки четырех географических регионов: Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

В Азии российское вино уже продается, например в Казахстане, Китае и Монголии. Страны Азии в 2021 году приобрели вина больше чем на семь миллиардов долларов (более 17 процентов от общемирового объема импорта винодельческой продукции). Власти предлагают продавать вино китайцам в больших объемах, поскольку налаженные торговые связи делают этот рынок одним из приоритетных для экспорта. Пока поставки из России туда составляют менее одного процента от всего китайского импорта вин в денежном выражении.

Российское вино можно продвигать и в ОАЭ среди туристов, экспатов и иммигрантов из разных стран, считает Минсельхоз. Своего производство вина там почти нет из-за сухого климата и высоких температур. В Африке перспективными рынками в «Агроэкспорте» считают Уганду, Марокко и Анголу. В Латинской Америке — Бразилию, Мексику и Доминикану.

В мае 2022 года в России выросло производство игристых и шампанских вин на 39,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.