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Поставки смартфонов обрушились

Canalys: мировые поставки смартфонов во втором квартале упали на девять процентов

Фото: Aly Song / Reuters

Мировые поставки смартфонов обрушились на девять процентов в годовом исчислении во втором квартале. Об этом сообщается в отчете на сайте Canalys.

По словам аналитиков, спрос на смартфоны начал падать из-за нестабильной экономической ситуации и региональной неопределенности. Samsung сохранила первое место на рынке с долей в 21 процент, компания нарастила поставки недорогих телефонов серии A. Apple осталась на втором месте с долей 17 процентов по причине популярности аппаратов линейки iPhone 13.

Ниже расположились китайские производители Xiaomi, Oppo и Vivo, которые получили доли 14, 10 и 9 процентов соответственно. «Экономические препятствия, вялый спрос и накопление запасов привели к тому, что поставщики переоценили свои портфельные стратегии на оставшуюся часть 2022 года», — отметил аналитик Canalys Рунар Бьорховд.

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«Несмотря на то что поставки комплектующих и ценовое давление ослабевают, в области логистики и производства остается несколько проблем, таких как ужесточение законов об импорте на некоторых развивающихся рынках и задержка отгрузок таможенными процедурами», — заявил аналитик Тоби Чжу. Сообщается, что в ближайшее время производители будут стараться улучшить продажи с помощью рекламных кампаний.

Ранее специалисты Counterpoint заявили, что в мае поставки смартфонов на глобальном рынке упали ниже 100 миллионов единиц — во второй раз за последние 10 лет. Негативная ситуация вызвана нехваткой комплектующих, растущими темпами инфляции, замедлением роста производства в Китае и украинским кризисом.

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Андрей Ставицкий
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