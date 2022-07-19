Солдаты ВСУ получили право на декретный отпуск

«Страна»: солдаты ВСУ мужского пола получили право на отпуск по уходу за детьми

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужского пола получили право на отпуск по уходу за детьми, ранее декретный отпуск был доступен только военнослужащим-женщинам. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Верховная Рада уравняла в правах военных мужчин и женщин, у которых есть ребенок, в части права по уходу за детьми в особый период, приводит издание слова депутата украинского парламента Александра Федиенко. По его словам, принятый законопроект «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» устраняет «законодательные дыры», которые ограничивали право мужчин на отпуск по уходу за ребенком, и создает предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания.

Ранее сообщалось, что с 1 октября на Украине женщин ряда профессий обяжут встать на воинский учет. В Министерстве обороны страны позже заявили, что появившиеся в украинском обществе по этому поводу паника и испуг безосновательны, поскольку кардинально менять жизнь женщин киевские власти не собираются.