Сменившая гражданство российская легкоатлетка рассказала о заработках

Сменившая гражданство бегунья Екатерина Гулиева заявила, что зарабатывает как в России

Сменившая спортивное гражданство российская легкоатлетка Екатерина Гулиева рассказала о своих заработках после перехода в сборную Турции. Об этом сообщает Sports.ru.

31-летняя бегунья, которая выступает за новую страну с 2021 года, отметила, что зарабатывает примерно столько же, сколько и до переезда из России. Гулиева отказалась называть конкретные суммы. Легкоатлетка заявила, что речь идет обо всех ее доходах: она получает олимпийскую стипендию и зарплату в спортивном клубе.

В 2019 году россиянка вышла замуж за турецкого легкоатлета азербайджанского происхождения Рамиля Гулиева, В 2021-м она получила право выступать за сборную Турции. Ей удалось завоевать золото на дистанции 800 метров на Средиземноморских играх.

В составе сборной России бегунья становилась серебряной призеркой Олимпиады в Лондоне. Также на ее счету серебро командного чемпионата Европы.