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Спорт

Бой друга Нурмагомедова на турнире UFC в США отменили

Бой россиянина Зубайры Тухугова на турнире UFC в США отменили из-за проблем с визой
Зубайра Тухугов

Зубайра Тухугов. Фото: Jasmin Frank-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Зубайра Тухугов не сможет принять участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США. Об этом сообщает журналист MMA Junkie Нолан Кинг в своем Twitter.

Поединок 31-летнего Тухугова отменен из-за проблем россиянина с получением американской визы. Друг бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова должен был провести бой против Нэйта Ландвера на турнире в Лас-Вегасе 7 августа.

12 июля сообщалось, что с такой же проблемой столкнулся двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов. Из-за невозможности выступать на территории США россиянин не смог подраться с Филипом Роу на турнире UFC 16 июля.

Последний бой Тухугов провел в октябре 2021-го. Тогда россиянин одержал победу над Рикардо Рамосом. Всего на счету уроженца Чечни 20 побед при пяти поражениях и одной ничье в MMA.

Николай Костюков
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