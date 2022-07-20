Обвиняемый в убийстве школьницы ветеран Чечни написал письмо Путину

Обвиняемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой ветеран Чечни написал письмо Путину

В Тюмени ветеран Чечни и бывший полицейский Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой, написал письмо президенту России Владимиру Путину. Об этом в среду, 20 июля, сообщает Ura.ru со ссылкой на текст документа, полученный от гражданской жены фигуранта.

В письме Бережной рассказал, что при проведении экспертизы были допущены грубые нарушения. Так, в ходе первых двух исследований на теле девочки не были обнаружены его биологические следы. Их нашли только во время проведения экспертизы в Москве.

«В заключении местом экспертизы указана Москва. Самый быстрый способ добраться от Тюмени — самолетом. Но они в этот промежуток времени в столицу не летали. Эксперт приступил к работе 20 августа в 17:00. Все бы ничего, да только в это время с образцами еще не закончил эксперт из Тюмени. Они могли успеть в Москву, разве что пройдя через портал в ад или благодаря телепортации», — добавил Бережной.

Мужчина считает, что следователи могли выдать материалы его ДНК за биологические следы с тела убитой школьницы.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах Тюмени, суд по обвинению Бережного в убийстве вышел на завершающую стадию: стороны закончили представление доказательств. На следующем заседании, которое состоится 25 июля, начнутся прения сторон. Защита пыталась доказать, что генетические экспертизы, ставшие основой доказательства вины, фальсифицированы. «Однако вина Бережного доказывается комплексом доказательств, в том числе — его собственными показаниями и показаниями свидетелей», — уточнил собеседник редакции.

1 марта стало известно, что Бережной потребовал суда присяжных и заявил соответствующее ходатайство. Материалы дела с обвинительным заключением были направлены в суд для рассмотрения по существу.

24 января Следственный комитет России (СКР) сообщил о завершении расследования. По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома на улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую девочку, заманил ее в арендованную квартиру и убил. Тело ребенка он герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года вынес на берег озера Оброчное. Установлено, что в день убийства мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Тело погибшего ребенка нашли 19 августа 2021 года. 13 января сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин после убийства Насти Муравьевой поручил установить в Тюмени новые видеокамеры.