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Хайди Клум попала в объектив папарацци в бикини и восхитила фанатов

Немецкая супермодель Хайди Клум отдохнула на пляже в Майами в разноцветном бикини

Фото: Chris Pizzello / AP

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум попала в объектив фотографов в откровенном бикини и порадовала фанатов. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

49-летняя знаменитость отдыхала на пляже в Майами, США, вместе с супругом, музыкантом Томом Каулитцем. Папарацци засняли манекенщицу в разноцветном бикини, белой рубашке в зеленую полоску и панаме в тон образа. Свой наряд она дополнила крупным кулоном, солнцезащитными очками и неоновыми тапками.

Читатели издания восхитились внешним видом Клум в комментариях под размещенными снимками. «Выглядит потрясающе», «Очень милая», «Выглядит прекрасно», «Любимая Клум», «Какая же красотка», «Она выглядит моложе своего мужа», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Шикарная фигура», «Самая сексуальная», — высказывались многочисленные поклонники.

В июне 18-летняя дочь супермодели Хайди Клум Лени снялась в пляжном образе и восхитила фанатов. Манекенщица опубликовала серию кадров, на которых позировала в розовом бикини с цветочным принтом бренда Frankies Bikinis стоимостью 175 долларов (9702 рубля). «Мама и дочка — шикарные девушки», — писали поклонники в комментариях.

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Майя Пономаренко
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Хайди Клум попала в объектив папарацци в бикини и восхитила фанатов
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