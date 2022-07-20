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В крови обнаружили новые биомаркеры рака легких и поджелудочной железы

Cell Reports: выявлены новые биомаркеры рака легких и поджелудочной железы

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Сотрудники Калифорнийского университета в Санта-Крузе обнаружили новые биомаркеры рака легких и поджелудочной железы. Ими оказалась генетическая мутация, которая высвобождает определенные соединения. Выводы работы опубликованы в журнале Cell Reports.

В ходе исследования специалисты проанализировали воздействие мутаций в гене KRAS (именно он является наиболее мутирующим при всех видах рака). Результаты показали, что при раке легких из-за мутации в KRAS в кровь поступают определенные молекулы РНК (считывающей информацию из генов, но не несущей конкретных данных, в отличие от ДНК), которые не способны кодировать белки. Такой процесс может предупредить медиков о начале развития онкологического заболевания. Кроме того, специалистам удалось выявить, что изменения в этом гене могут приводить к неполноценному функционированию генов цинковых пальцев KRAB, что было установлено впервые.

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Ранее в июле отечественные ученые из Сколковского института науки и технологий заметили РНК LL35, которую также можно использовать в качестве биомаркера для диагностики рака.

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Елена Апазиди
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