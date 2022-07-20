Лидер ДДТ Юрий Шевчук заявил, что не боится попасть в черный список артистов

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук прокомментировал идею создания списка запрещенных артистов. Об этом сообщает NEWS.RU.

Музыкант заявил, что не боится попасть в черный список. «Я одного суда боюсь — Божьего, остальное все — рок-н-ролл», — сказал он.

Ранее руководитель рабочей группы Общественной палаты России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич выступил с идеей создать подобный перечень. «И, конечно, такие списки должны быть составлены и в отношении актеров театра и кино, и в отношении руководителей различных НКО, публицистов, журналистов, писателей. Страна должна знать своих героев, над этим, кстати, работает ОП РФ. Но и антигероев все хорошо должны знать для того, чтобы принимать для себя соответствующие решения», — отметил он.

19 мая стало известно, что на Юрия Шевчука составили административный протокол после концерта в Уфе. Во время выступления музыкант осудил военную спецоперацию.