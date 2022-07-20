Российские подростки скрылись от ГИБДД на болотоходе и попали на видео
Во Владимирской области группа подростков пыталась скрыться от сотрудников ГИБДД на болотоходе. Произошедшее попало на видео, которое опубликовано в местной группе во «ВКонтакте».
Как сообщают очевидцы, инцидент произошел вечером 17 июля в деревне Демидово Гусь-Хрустального района. На кадрах видно, что полицейские пытаются остановить транспортное средство с группой находящихся в нем молодых людей. При выполнении поворота один из россиян выпадает из вездехода.
«Водитель, увидев инспекторов ГИБДД, совершил несколько резких маневров, а затем, проигнорировав требование об остановке, скрылся в лесу», — сообщили в МВД.
Вскоре личности гонщика и его несовершеннолетних друзей были установлены. Назначено административное расследование, решается вопрос о привлечении 16-летнего водителя к ответственности.
Ранее в июле в Приморье другой 16-летний подросток без водительских прав устроил погоню с полицией и стрельбой.