Российские подростки скрылись от ГИБДД на болотоходе и попали на видео

Во Владимирской области группа подростков пыталась скрыться от ГИБДД на болотоходе

Во Владимирской области группа подростков пыталась скрыться от сотрудников ГИБДД на болотоходе. Произошедшее попало на видео, которое опубликовано в местной группе во «ВКонтакте».

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел вечером 17 июля в деревне Демидово Гусь-Хрустального района. На кадрах видно, что полицейские пытаются остановить транспортное средство с группой находящихся в нем молодых людей. При выполнении поворота один из россиян выпадает из вездехода.

«Водитель, увидев инспекторов ГИБДД, совершил несколько резких маневров, а затем, проигнорировав требование об остановке, скрылся в лесу», — сообщили в МВД.

Вскоре личности гонщика и его несовершеннолетних друзей были установлены. Назначено административное расследование, решается вопрос о привлечении 16-летнего водителя к ответственности.

Ранее в июле в Приморье другой 16-летний подросток без водительских прав устроил погоню с полицией и стрельбой.