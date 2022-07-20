Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские подростки скрылись от ГИБДД на болотоходе и попали на видео

Во Владимирской области группа подростков пыталась скрыться от ГИБДД на болотоходе

Во Владимирской области группа подростков пыталась скрыться от сотрудников ГИБДД на болотоходе. Произошедшее попало на видео, которое опубликовано в местной группе во «ВКонтакте».

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел вечером 17 июля в деревне Демидово Гусь-Хрустального района. На кадрах видно, что полицейские пытаются остановить транспортное средство с группой находящихся в нем молодых людей. При выполнении поворота один из россиян выпадает из вездехода.

«Водитель, увидев инспекторов ГИБДД, совершил несколько резких маневров, а затем, проигнорировав требование об остановке, скрылся в лесу», — сообщили в МВД.

Вскоре личности гонщика и его несовершеннолетних друзей были установлены. Назначено административное расследование, решается вопрос о привлечении 16-летнего водителя к ответственности.

Ранее в июле в Приморье другой 16-летний подросток без водительских прав устроил погоню с полицией и стрельбой.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Путин попросил Шувалова «найти десятку» миллиардов рублей для школ в Белоруссии
Два кандидата вышли в финал борьбы за пост премьера Британии
Эрдоган нарушил протокол на встрече с Путиным
Названы самые популярные игры
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью на турнире по рапиду
У фильма «Холоп» появится продолжение
В Москве таможня конфисковала партию электронных сигарет на 60 миллионов рублей
Названы способы выглядеть моложе своих лет с помощью одежды и аксессуаров
В Совфеде объяснили значение расширения географии спецоперации на Украине
17-летний российский футболист попал в реанимацию после тренировки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.