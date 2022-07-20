Юра Борисов сыграет Александра Пушкина в фильме-мюзикле

Юра Борисов исполнит главную роль в фильме-мюзикле про Александра Пушкина

29-лений российский актер театра и кино Юра Борисов исполнит главную роль в фильме-мюзикле о жизни Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Проект под названием «Пророк» будет снят в стиле фильма-мюзикла «Ла-Ла-Ленд» и покажет жизнь русского писателя и поэта от периода его обучения в училище до смертельной дуэли. Премьера картины назначена на 14 февраля 2024 года.

«Это кино, которое идет как кино, но в ключевые моменты жизни Пушкина оно переходит в номера, в хореографические и музыкальные, с оригинальной музыкой, с оригинальным текстом, а где-то со стихами Александра Сергеевича. Наверное, по структуре, это будет чем-то похоже на "Ла-Ла-Ленд", только совершенно другой эпохи», — сообщил продюсер картины Петр Ануров.

Главного героя, Александра Пушкина, сыграет обладатель премии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль Юра Борисов. Его коллегами по съемочной площадке станут Паулина Андреева и Кирилл Ковбас.

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