Стало известно о миллиардных долгах перед россиянами за отмененные туры

АТОР: долги туроператоров перед россиянами за отмененные туры достигают 8-9 млрд рублей

Долги российских туроператоров перед туристами, чьи путевки были отменены из-за пандемии или текущей геополитической обстановки, достигают восьми-девяти миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как стало известно экспертам, большая часть задолженностей по турам, отмененных из-за геополитического кризиса и антироссийских санкций, уже погашена. Оставшийся объем долгов сейчас составляет порядка четырех-пяти миллиардов рублей, однако общий объем обязательств гораздо больше. С учетом несостоявшихся «ковидных» туров сумма достигает восьми-девяти миллиардов рублей. «Такая сумма уже является весьма ощутимой нагрузкой для рынка», — подчеркнули специалисты.

В АТОР добавили, что в настоящий момент сложилась непростая ситуация с компенсацией средств и заменой туров на равнозначный продукт. Прежде всего это связано с дефицитом открытых зарубежных направлений.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой разобраться с компенсацией денег за отмененные туры. По словам главы государства, речь идет о разнице в несколько десятков миллиардов рублей.