В Нарткале начали обустройство досугового центра для молодежи

В Нарткале, Кабардино-Балкария, начали обустройство новой площадки для досуга молодежи

В Нарткале, Кабардино-Балкария, начали обустройство новой площадки для досуга молодежи. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, на данный момент в центре идет ремонт актового зала и кабинетов. Отмечается, что указанные помещения и средства на их оборудование были выделены в начале 2022 года по поручению главы республики Казбека Кокова.

Известно, что молодежный центр разместили на третьем этаже Станции юных техников, площадь которого составляет 120 квадратных метров. Новое пространство, которое вместит более 200 человек, разделено на две территории. Одна сторона будет предназначена для проведения тренингов, лекций и семинаров, а на другой — появится сцена для других культурно-массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии к концу 2022 года также проведут капитальный ремонт 13 мостов. В настоящее время ремонтируют пять сооружений в Чегемском районе, а также обновляют мосты через реки Куркужин и Мокрая Золка Баксанском и Зольском районах.