Сенат Италии захотел оставить действующего премьера

Сенат Италии проголосовал за доверие премьер-министру Драги

Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Марио Драги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

За проголосовали 95 парламентариев, против выступили 38. При этом три основные коалиционные партии — Движение «5 звезд», «Вперед, Италия» и «Лига» — отказались голосовать.

Ранее Драги выдвинул условие для продолжения пребывания на посту, заявив, что останется в должности при воссоединении раздробленной коалиции.

Драги объявил об уходе в отставку после голосования в парламенте. Он заключил, что общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет. Сообщалось, что политик подаст соответствующее прошение президенту республики, который не принял отставку премьера.