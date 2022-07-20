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Сенат Италии захотел оставить действующего премьера

Сенат Италии проголосовал за доверие премьер-министру Драги

Guglielmo Mangiapane / Reuters

Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Марио Драги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

За проголосовали 95 парламентариев, против выступили 38. При этом три основные коалиционные партии — Движение «5 звезд», «Вперед, Италия» и «Лига» — отказались голосовать.

Ранее Драги выдвинул условие для продолжения пребывания на посту, заявив, что останется в должности при воссоединении раздробленной коалиции.

Драги объявил об уходе в отставку после голосования в парламенте. Он заключил, что общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет. Сообщалось, что политик подаст соответствующее прошение президенту республики, который не принял отставку премьера.

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Марина Совина
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