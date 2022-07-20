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Премьер Италии Драги выдвинул условие для продолжения пребывания на посту

Драги заявил, что останется премьером Италии при воссоединении раздробленной коалиции

Фото: Roberto Monaldo / globallookpress.com

Премьер-министр Италии Марио Драги выдвинул условие для продолжения пребывания на посту, заявив, что останется в должности при воссоединении раздробленной коалиции. Об этом сообщает South China Morning Post.

Драги заявил, что хочет уйти в отставку, потому что его не поддерживают партии в его коалиции, особенно «Движение пяти звезд» экс-премьера страны Джузеппе Конте. Премьер-министр укорил партии за междоусобицы и набивание политических очков, которые задерживали принятие законов в последние несколько месяцев.

Теперь, по словам анонимных партийных чиновников, «Движение пяти звезд» обсуждает готовность Драги реализовать ключевые меры, предложенные партией. Представители партии, в частности, критикуют обещание премьера оказать военную помощь Украине.

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Ранее мэры 11 городов Италии, включая Рим, Милан и Турин, призвали Марио Драги не покидать пост премьер-министра. Главы городов подчеркнули недопустимость правительственного кризиса в разгар «беспрецедентных усилий» по возрождению экономики, реализации государственных объектов и управления чрезвычайной ситуацией в социальной сфере.

Драги объявил об уходе в отставку после голосования в парламенте. Он заключил, что общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет. Сообщалось, что политик подаст соответствующее прошение президенту республики.

Президент Италии Серджо Матарелла не принял отставку премьера. Глава государства попросил Драги обратиться к парламенту, чтобы оценить политическую ситуацию.

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Анжелика Бережная
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