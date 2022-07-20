Оценено состояние Запорожской АЭС после атаки украинских дронов
Власти Запорожской области оценили состояние Запорожской атомной электростанции (АЭС) после атаки украинских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, со станцией «все хорошо», передает ТАСС.
По словам Рогова, ЗАЭС атаковали три дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины. «БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте», — заявил он.
При этом, как уточнил Рогов, с атомной станцией в настоящий момент «все хорошо».
12 июля украинская армия попыталась атаковать Энергодар с помощью беспилотников. Удар был отражен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). По мнению местных властей, Киев хотел атаковать АЭС.