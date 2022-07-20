Оценено состояние Запорожской АЭС после атаки украинских дронов

Власти Запорожской области заявили, что с АЭС «все хорошо» после атаки украинских БПЛА

Власти Запорожской области оценили состояние Запорожской атомной электростанции (АЭС) после атаки украинских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, со станцией «все хорошо», передает ТАСС.

По словам Рогова, ЗАЭС атаковали три дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины. «БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте», — заявил он.

При этом, как уточнил Рогов, с атомной станцией в настоящий момент «все хорошо».

12 июля украинская армия попыталась атаковать Энергодар с помощью беспилотников. Удар был отражен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). По мнению местных властей, Киев хотел атаковать АЭС.