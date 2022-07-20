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Житель Великобритании выиграл в лотерею рекордные 13 миллиардов рублей

Житель Великобритании выиграл самый крупный джекпот в истории лотереи Euromillions

Фото: Gerard Bottino / Shutterstock

Житель Великобритании, имя которого не сообщается, выиграл самый крупный джекпот в истории лотереи Euromillions. Об этом пишет издание Daily Mail.

По информации компании Camelot, участвующей в организации лотереи, в билете победителя совпали все семь номеров. Рекордный выигрыш, который получит его владелец, составил 195,707 миллиона фунтов стерлингов (около 13 миллиардов рублей).

В Великобритании джекпот Euromillions не облагается налогом. В Daily Mail подсчитали, что на выигранные деньги можно было бы приобрести английский профессиональный футбольный клуб «Саутгемптон» или особняк с бассейном, сауной и кинотеатром в престижном лондонском районе Мейфэр.

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Сотрудник Camelot Энди Картер отметил, что британец стал четвертым обладателем джекпота Euromillions в 2022 году, а также 15-м участником из Великобритании, выигравшим более 100 миллионов фунтов стерлингов (6,7 миллиарда рублей).

Предыдущий рекорд джекпота Euromillions составлял 184 миллиона фунтов стерлингов. Приз получили Джо и Джесс Туэйт из британского графства Глостершир, победившие в лотерее в мае. По их признанию, первой покупкой семьи после победы в лотерее стала мебель.

Euromillions — межнациональная лотерея, организованная компаниями из Испании, Великобритании и Франции. Она проходит по вторникам и пятницам, результаты публикуются через несколько часов после ее проведения на специальных сайтах. По правилам игрок должен выбрать пять номеров из основной категории от 1 до 50 и два счастливых звездных от 1 до 12. Сумма выигрыша зависит от количества совпадающих номеров.

Ранее сообщалось, что житель Франции выиграл в лотерею 200 миллионов евро — рекордный выигрыш для страны и для всей истории существования игры в Европе. Предыдущий самый большой выигрыш во Франции — 170 миллионов евро.

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Юлия Юткина
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