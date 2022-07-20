Бывший защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес близок к переходу в «Сантос»

Бывший защитник столичного ЦСКА и сборной России Марио Фернандес возобновит карьеру. Об этом сообщает TNT Sports.

31-летний игрок обороны близок к заключению контракта с бразильским «Сантосом». Стороны пришли к соглашению относительно финансовых условий. Отмечается, что у ЦСКА остается возможность заблокировать переход: у Фернандеса есть действующий контракт с армейцами, рассчитанный до 2024 года.

В мае Фернандес сообщил, что принял решение приостановить карьеру. Защитник покинул расположение столичного клуба и направился в Бразилию.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат России. С 2017 года он привлекался к матчам за сборную России. В ее составе он дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.