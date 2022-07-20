В Энергодаре сообщили о четырех атаках на Запорожскую АЭС за день

Власти Энергодара сообщили о четырех атаках украинских БПЛА на Запорожскую АЭС за день

Власти Энергодара сообщили о четырех атаках украинских беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) за день. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации города.

Сообщается, что последняя атака была зафиксирована в 16:01 (мск).

В администрации Запорожской области также сообщили, что в результате атаки реакторная часть АЭС не пострадала, радиационный фон в норме.

20 июля запорожские власти сообщили об ударе украинских ударных беспилотников по Запорожской АЭС. В атаке участвовали три дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ).