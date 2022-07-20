Немецкий генерал заявил о «практически неисчерпаемых» ресурсах России

Handelsblatt: немецкий генерал Маис заявил о «практически неисчерпаемых» ресурсах России

Россия имеет в распоряжении значительные военные и экономические ресурсы, заявил немецкий генерал-лейтенант Альфонс Маис (Alfons Mais), пишет Handelsblatt.

По словам военного, в будущем военная мощь государства только вырастет. Он предостерег от недооценки российских войск на Украине. «Благодаря превосходству в артиллерии российская армия километр за километром продвигается вперед. Это борьба на изматывание, битва на истощение. Вопрос времени: как долго Украина сможет ее вынести», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, Вооруженные силы России (ВС РФ) получат во время спецоперации большой опыт. «Армия станет боеспособнее. Кроме того, Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами», — добавил он.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что российская армия превосходит украинскую по двум параметрам. По его данным, украинские войска не могут продвинуться из-за ряда причин — не хватает мобильных систем противовоздушной обороны (ПВО) и бронированных машин.