Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Популярный комик высказался о конфликте с чиновником из-за шутки

Комик Чебатков заявил, что аким Восточно-Казахстанской области обиделся на него за шутку

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярный казахстанский и российский комик Евгений Чебатков высказался о конфликте с акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым, который ранее ответил на его шутку об экологической обстановке в Усть-Каменогорске. Ситуацию юморист прокомментировал в Telegram-канале «Круги на полях».

Чебатков отметил, что сейчас находится в казахстанском поселке Новая Бухтарма, где гостит у родственников. По словам комика, он покинул родной Усть-Каменогорск, в котором перед этим выступал, в том числе из-за разногласий с чиновником. «Я в своем выступлении сказал, что у нас экология не особо в городе. Он (Ахметов — прим. «Ленты.ру») сильно из-за этого обиделся на меня и про меня говорил всякие штуки», — заявил юморист.

Комик пошутил об экологической обстановке в Усть-Каменогорске во время тура с программой под названием «Стальной воздух». Как уточняет Tengrinews, Чебатков рассказывал, что, приезжая в Усть-Каменогорск, всегда спрашивает у друзей, стал ли воздух чище. Приятели комика, по его словам, обычно отвечают: «Ну да, стал чуть-чуть светлее».

Материалы по теме:
«Меня это уничтожило». Как любимица Америки и легенда стендапа лишилась всего из-за секс-скандала
«Меня это уничтожило».Как любимица Америки и легенда стендапа лишилась всего из-за секс-скандала
16 мая 2021
«Мы, женщины, друг друга не любим» Как юмористки с ТНТ обещали говорить о проблемах женщин, но занялись их травлей
«Мы, женщины, друг друга не любим»Как юмористки с ТНТ обещали говорить о проблемах женщин, но занялись их травлей
11 июня 2021

Ахметов, комментируя слова Чебаткова во время пресс-конференции, посоветовал комику сравнить экологическую обстановку в Усть-Каменогорске с московской. «Я бы ему рекомендовал: я три года работал в Москве, пусть он проедет 70 километров от Москвы. Поверьте, Усть-Каменогорск ему покажется раем. Или пусть проедет в соседний Барнаул. Поверьте, Усть-Каменогорск покажется абсолютно европейским городом», — сказал аким.

Ранее Чебатков признался, что в прошлом пережил звездную болезнь. По словам комика, своим поведением он отвернул от себя большое количество людей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Курский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на приграничный поселок
В России выявили максимальное с 2 мая число случаев COVID-19
Богатые россияне начали выезжать в другие страны для открытия счетов
Невеста купила свадебное платье за 200 тысяч рублей и возненавидела его
Samsung вернет бесплатный зарядник в комплект смартфонов
Политолог рассказал о контактах Сирии и Украины до разрыва отношений
Магадан обогнал Москву по предложению высоких зарплат
В Коми 14-летняя школьница заставила детей «заняться сексом» на игровой площадке
Рейтинг поддержки Байдена обновил антирекорд
Россиянам раскрыли бюджетный способ попасть в Италию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.