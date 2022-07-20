Популярный комик высказался о конфликте с чиновником из-за шутки

Комик Чебатков заявил, что аким Восточно-Казахстанской области обиделся на него за шутку

Популярный казахстанский и российский комик Евгений Чебатков высказался о конфликте с акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым, который ранее ответил на его шутку об экологической обстановке в Усть-Каменогорске. Ситуацию юморист прокомментировал в Telegram-канале «Круги на полях».

Чебатков отметил, что сейчас находится в казахстанском поселке Новая Бухтарма, где гостит у родственников. По словам комика, он покинул родной Усть-Каменогорск, в котором перед этим выступал, в том числе из-за разногласий с чиновником. «Я в своем выступлении сказал, что у нас экология не особо в городе. Он (Ахметов — прим. «Ленты.ру») сильно из-за этого обиделся на меня и про меня говорил всякие штуки», — заявил юморист.

Комик пошутил об экологической обстановке в Усть-Каменогорске во время тура с программой под названием «Стальной воздух». Как уточняет Tengrinews, Чебатков рассказывал, что, приезжая в Усть-Каменогорск, всегда спрашивает у друзей, стал ли воздух чище. Приятели комика, по его словам, обычно отвечают: «Ну да, стал чуть-чуть светлее».

Ахметов, комментируя слова Чебаткова во время пресс-конференции, посоветовал комику сравнить экологическую обстановку в Усть-Каменогорске с московской. «Я бы ему рекомендовал: я три года работал в Москве, пусть он проедет 70 километров от Москвы. Поверьте, Усть-Каменогорск ему покажется раем. Или пусть проедет в соседний Барнаул. Поверьте, Усть-Каменогорск покажется абсолютно европейским городом», — сказал аким.

Ранее Чебатков признался, что в прошлом пережил звездную болезнь. По словам комика, своим поведением он отвернул от себя большое количество людей.