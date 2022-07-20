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Актер Ивар Калныньш заявил об отказе сниматься в российском кино

Латвийский актер Ивар Калныньш заявил об отказе сниматься в российском кино
Ивар Калныньш

Ивар Калныньш. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

73-летний советский и латвийский актер Ивар Калныньш заявил о том, что больше не будет сниматься в российском кино. Об этом он сообщил на YouTube-шоу «Живой гвоздь».

Артист поведал, что не жалеет о том, что снимался в российских проектах, однако с начала спецоперации на Украине они перестали быть для него значимыми.

«Выбросить все на фиг! Я бывал в Белых Столбах (микрорайон города Домодедово Московской области), смотрел мировое кино, знаю, что происходило за весь XX век. А такие грустные дела заставляют еще раз посмотреть на все серьезно. Конечно, это история, которая останется, но я не люблю жить воспоминаниями. Хочется идти вперед и видеть свет», — заявил Калныньш.

При этом актер добавил, что благодарен российским коллегам, а также режиссерам, с которыми работал большую часть творческой карьеры. Сейчас Калныньш играет в Малом и Новом театрах в Риге и не собирается возвращаться в Россию.

«Все гастроли остановились. Жаль, будем ждать лучших времен. Большую часть жизни провел на советской и российской сценах. Все по этому поводу мне тихо завидовали. Но сейчас невозможно находиться в двух местах одновременно», — поведал артист.

В фильмографии Ивара Калныньша более 100 фильмов и сериалов, актер принимал участие в таких проектах, как «Опера: Хроники убойного отдела», «Ночь вопросов» и «Чисто московские убийства-2».

Ранее 49-летний российский актер театра и кино Анатолий Белый прокомментировал свое увольнение из МХТ имени Чехова после 19-летней службы в нем, а также отъезд из России.

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Анастасия Астахова
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