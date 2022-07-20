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Apple выплатит 50 миллионов долларов владельцам дефектных MacBook

Reuters: Apple заплатит 50 миллионов долларов владельцам MacBook с проблемной клавиатурой

Фото: Peter DaSilva / Reuters

Apple согласилась компенсировать ущерб владельцам ноутбуков с дефектной клавиатурой. Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно, в понедельник, 19 июля юристы компании предложили урегулировать спор в федеральном суде в Сан-Хосе, (Калифорния). Согласно предварительному соглашению, компания будет вынуждена выплатить владельцам MacBook с проблемной клавиатурой около 50 миллионов долларов компенсации.

Соглашение будет распространяться на клиентов, которые приобрели MacBook, MacBook Air и большинство моделей MacBook Pro в период с 2015 по 2019 год в семи штатах США — Калифорния, Флорида, Иллинойс, Мичиган, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вашингтон. Уточнется, что по 395 долларов получат владельцы компьютеров, которые несколько раз меняли бракованную клавиатуру, 125 долларов — один раз, 50 долларов — клиенты, которые меняли отдельные клавиши. Также истцы будут иметь право на бесплатный ремонт клавиатуры в течение четырех лет после покупки.

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Ранее представляющие интересы пользователей Apple юристы из компаний Girard Sharp LLP и Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP заявили, что клавиатуры выпущенных с 2015 года MacBook выходили из строя из-за попадания пыли и грязи. По их словам, программу обслуживания клиентов Apple сложно назвать адекватной, поскольку в компании предлагали заменить дефектную клавиатуру на точно такую же.

В середине июля колумбийский суд вынес предварительный запрет на импорт и продажу техники Apple с поддержкой 5G. Разбирательство было вызвано жалобой Ericsson — в компании утверждали, что американский IT-гигант нарушил принадлежающей ей патент.

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Андрей Ставицкий
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