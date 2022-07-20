В Китае заявили о «пропагандистском трюке» США

В армии Китая заявили о «пропагандистском трюке» американского эсминца USS Benfold

Проход американского эсминца USS Benfold через Тайваньский пролив является провокацией, заявил представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, пишет ТАСС.

Он уточнил, что армия КНР будет твердо защищать национальный суверенитет в связи с дестабилизирующими действиями США в регионе. «19 июля американский эсминец USS Benfold прошел через Тайваньский пролив, открыто совершив пропагандистский трюк», — отметил Ши И. Он обвинил американскую сторону в том, что она часто «устраивает шоу» для демонстрации своей силы.

По словам военного, США создают риски, из-за чего Китай должен сделать им предупреждение.

Ранее Китай выразил протест Соединенным Штатам из-за полета американского военного самолета P-8A Poseidon над Тайваньским проливом.