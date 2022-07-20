Карлсен объяснил отказ от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим

Карлсен заявил, что у него нет мотивации играть за мировую шахматную корону с Непомнящим

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал, почему решил отказаться от матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Об этом сообщает Chess24.

Спортсмен заявил об отсутствии мотивации, так как не чувствует того, что много получит от этой встречи. «Хотя я уверен, что матч был бы интересен в силу исторических причин и тому подобного, у меня нет никакого желания играть, и я просто не выйду на матч», — объяснил Карлсен. Он подчеркнул, что пообщался со своей командой, представителями Международной федерации шахмат (ФИДЕ), а также Непомнящим.

Об отказе Карлсена играть с Непомнящим стало известно ранее в среду, 20 июля. Россиянин заслужил право побороться за титул, победив на турнире претендентов. Теперь он поспорит за мировую шахматную корону с китайцем Дином Лижэнем, который занял второе место на соревнованиях.

В декабре 2021-го Карлсен обыграл Непомнящего в матче за звание чемпиона мира. Норвежец одержал победу со счетом 7,5:3,5. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.