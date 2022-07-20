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Спорт

Назван новый соперник Непомнящего в матче за мировую шахматную корону

Соперником Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону станет Дин Лижэнь из Китая

Фото: Tumpa Mondal / Globallookpress.com

Новым соперником российского гроссмейстера Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону, согласно регламенту чемпионата мира, должен стать китайский шахматист Дин Лижэнь. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Китайский спортсмен, занявший второе место на турнире претендентов, должен заменить действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Последний отказался от защиты титула в матче против российского гроссмейстера.

Непомнящий завоевал право играть за шахматную корону благодаря победе на турнире претендентов. 3 июля россиянин добился досрочной победы в соревнованиях.

В декабре 2021-го Карлсен обыграл Непомнящего в матче за звание чемпиона мира. Норвежец одержал победу со счетом 7,5:3,5. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.

Николай Костюков
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