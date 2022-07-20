Зампредседателя Совбеза Медведев опубликовал список из 11 «грехов России»

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал список из 11 грехов России. Об этом он написал в Telegram.

По словам политика, Россия «виновата» в подорожании бензина в США, в росте цен на продукты в магазинах на всех континентах, в жаре на курортах Европы. Кроме того, она виновата в введении санкций против себя, а также в том, что США можно голосовать по почте и в том, что канцлера Германии Олафа Шольца назвали «обиженной ливерной колбасой».

Также Медведев добавил, что Россия «виновата» в отставках европейских лидеров, в манипулировании общественных мнением, в убийстве политика Гая Юлия Цезаря «бандой террористов Публия Сервилия Каски, Марка Брута и других российских наймитов», а также в «ничем не спровоцированном нанесении упреждающего метеоритного удара по нашей планете и последующем исчезновении динозавров».

Ранее зампред Совбеза заявил, что поставляемое на Украину оружие США уже расползается по рукам преступников по всему миру. Политик отметил, что Пентагон предсказуемо все отрицает, врет, а также путается в показаниях.

