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В Японии заявили о трудном выборе немцев из-за Украины

Shūkan Gendai: немцам придется выбирать между теплом в домах и поддержкой Украины

Фото: Patrick Pleul/ Globallookpress.com

Японское издание Shūkan Gendai заявило о трудном выборе немцев из-за Украины. В свете энергетического кризиса жителям Германии придется выбирать между теплом в домах и поддержкой Киева.

В статье отмечается, что раздражение населения ФРГ растет, уже 47 процентов поддержали отмену санкций против России.

Приостановка поставок топлива по «Северному потоку» нанесла серьезный ущерб Германии, отмечают авторы статьи. Кроме того, у страны нет терминалов для получения сжиженного природного газа, импортируемого Европой из США.

На фоне энергетического кризиса правительство ФРГ призвало население сократить потребление газа, под угрозой оказались и значимые отрасли промышленности, зависящие от российских энергоресурсов.

«Отмечается усталость от Украины, и, возможно, отказ Германии и других европейских стран от украинского правительства, которое не обращает внимания на обстоятельства своих сторонников, это лишь вопрос времени», — резюмировали авторы материала.

Ранее издание Forbes предупредило, что Германию ждут суровые последствия в случае, если газопровод «Северный поток» не будет запущен после остановки на плановое обслуживание. В настоящий момент «Северный поток» не работает из-за планового техобслуживания. Ремонт продлится до 21 июля.

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Марина Совина
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