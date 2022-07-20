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В России признали нежелательным зарубежный фонд

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность «Фонда Открытой Эстонии»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в стране зарубежного «Фонда Открытой Эстонии». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Фонд Открытой Эстонии" (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation, Эстонская Республика)», — сообщили в Генпрокуратуре.

Как заявили в ведомстве, было установлено, что деятельность организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России». Информация о принятом решении была направлена в Минюст для включения фонда в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, работа которых признана нежелательной в стране.

«Фонд Открытой Эстонии», как указано на его сайте, считает своей целью «содействие развитию жизнеспособной, динамично развивающейся и основанной на принципах толерантности демократии», а также «поддерживает развитие общества Эстонии», делающее страну «более открытой в мире». Организация сотрудничает с гражданскими объединениями, активистами, предпринимателями, учеными, представителями культуры, СМИ, местными самоуправлениями и государственными учреждениями. Отмечается, что она была создана в 1990 году при поддержке финансиста Джорджа Сороса.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной работу четырех иностранных неправительственных организаций. В список попали в том числе издания Bellingcat (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и The Insider (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

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Маргарита Щигарева
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