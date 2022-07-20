Стилистка раскрыла способы ходить в любой обуви без боли

Стилистка Симэн порекомендовала увлажнять ноги кремом, чтобы ходить в любой обуви без боли

Стилистка раскрыла простые способы избежать появления мозолей во время ходьбы в любой обуви. Интервью с ней публикует The Sun.

Модная блогерша Джесс Симэн назвала лайфхаки, с помощью которых ей удается долгое время ходить в неудобной обуви без боли. В первую очередь она порекомендовала увлажнять ноги кремом перед выходом из дома. «Если туфли мне малы, я просто обильно мажу ступни кремом, чтобы они были влажными и скользили по подошве», — уточнила она.

Кроме того, следует растягивать кожаные изделия с помощью фена, считает эксперт. По ее словам, чересчур жесткая обувь может спровоцировать появление воспалений и дискомфорта. «Высокими температурами я всегда растягиваю ботильоны, чтобы они не сдавливали мои лодыжки», — пояснила Симэн.

В заключение собеседница издания рассказала о способе уменьшить обувь большого размера. Так, необходимо надеть неподходящую пару на ноги и опустить их в холодную воду, после чего изделия следует оставить высыхать на солнце. «Главное, чтобы в воде они успели принять форму ваших ног», — объяснила специалистка.

Ранее российский травматолог-ортопед Юрий Коромыслов перечислил самую опасную летнюю обувь. По словам врача, в жаркое время года больше всего ногам вредят шлепанцы, балетки, сандалии и туфли на высоком каблуке. «Стопа в них не фиксирована, что часто приводит к различным травмам. Плоская жесткая подошва влияет на быструю утомляемость ног», — описал он вред от ношения шлепанцев.