Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилистка раскрыла способы ходить в любой обуви без боли

Стилистка Симэн порекомендовала увлажнять ноги кремом, чтобы ходить в любой обуви без боли

Фото: Shutterstock

Стилистка раскрыла простые способы избежать появления мозолей во время ходьбы в любой обуви. Интервью с ней публикует The Sun.

Модная блогерша Джесс Симэн назвала лайфхаки, с помощью которых ей удается долгое время ходить в неудобной обуви без боли. В первую очередь она порекомендовала увлажнять ноги кремом перед выходом из дома. «Если туфли мне малы, я просто обильно мажу ступни кремом, чтобы они были влажными и скользили по подошве», — уточнила она.

Кроме того, следует растягивать кожаные изделия с помощью фена, считает эксперт. По ее словам, чересчур жесткая обувь может спровоцировать появление воспалений и дискомфорта. «Высокими температурами я всегда растягиваю ботильоны, чтобы они не сдавливали мои лодыжки», — пояснила Симэн.

В заключение собеседница издания рассказала о способе уменьшить обувь большого размера. Так, необходимо надеть неподходящую пару на ноги и опустить их в холодную воду, после чего изделия следует оставить высыхать на солнце. «Главное, чтобы в воде они успели принять форму ваших ног», — объяснила специалистка.

Ранее российский травматолог-ортопед Юрий Коромыслов перечислил самую опасную летнюю обувь. По словам врача, в жаркое время года больше всего ногам вредят шлепанцы, балетки, сандалии и туфли на высоком каблуке. «Стопа в них не фиксирована, что часто приводит к различным травмам. Плоская жесткая подошва влияет на быструю утомляемость ног», — описал он вред от ношения шлепанцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о расширении географии спецоперации на Украине
Актриса из фильма о Бонде Ана де Армас высказалась о женской версии агента 007
Раскритиковавшую «Матч-ТВ» журналистку отстранили от эфира
Младший сын Кости Цзю победил в третьем профессиональном бое подряд
IKEA убрала ограничение на покупки на сайте
Путин сравнил кока-колу и иван-чай
Психолог назвал упражнения для избавления от тревоги и стресса
Зиму без российского газа в ЕС описали
Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс отказаться от российской рыбы
В Госдуме отреагировали на отказ Карлсена играть с Непомнящим
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.