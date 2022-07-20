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Любителей обкусывать ногти предупредили об опасном последствии

Психотерапевт Владимир Лозовой: если часто грызть ногти, можно потерять социальные навыки

Фото: Shutterstock

Если часто грызть ногти, можно потерять социальные навыки и впасть в субдепрессивное состояние, предупредил психотерапевт Владимир Лозовой. Об опасном последствии любителям обкусывать ногти он рассказал в беседе с изданием Ura.ru.

Он объяснил, что человеку, который грызет ногти, указывают на его поведение, и он начинает стесняться, а стресс, в свою очередь, ведет к неконтролируемым действиям. «Он начинает терять социальные навыки. Это ухудшает коммуникацию, настроение вплоть до формирования вариантов субдепрессивного состояния, когда человек чувствует, что он хуже всех», — сказал Владимир Лозовой.

Такому человеку, продолжил он, грозят всевозможные инфекционные заболевания и достаточно выраженный психологический дискомфорт вплоть до формирующихся социофобий. «Это страх того, что человек начнет грызть ногти при каком-нибудь ответственном моменте, и все будут смотреть на него как на идиота», — привел пример эксперт.

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Лечение зависит от личности самого человека, добавил психотерапевт: с пациентом с высоким уровнем тревоги, например, придется долго и упорно работать. «В любом случае такому человеку имеет смысл обратиться к психотерапевту и получить соответствующее лечение, тактика уже на усмотрение доктора», — заключил Лозовой.

Ранее американские врачи Фрэнк Ху, Хичам Скали и Чика Анекве перечислили обманчиво безобидные привычки, которые незаметно разрушают здоровье и ухудшают внешний вид. Так, специалист по питанию Фрэнк Ху рекомендовал строго контролировать количество сахара в рационе, потому что злоупотребление им не только приводит к ожирению и диабету, но и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Александра Лисица
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