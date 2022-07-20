На Украине предупредили о новых отставках после увольнения генпрокурора

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о новых отставках после увольнения генпрокурора

В государственном аппарате Украины будут новые отставки после увольнения генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом предупредил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, передает РИА Новости.

«Звучали определенные фамилии, но я предпочитаю работать с документами. Скорее всего, это были не последние увольнения, мы еще будем видеть определенные процессы», — заявил он.

Ранее экс-генпрокурор Украины отвергла обвинения в сотрудничестве ее ведомства с Россией. По ее словам, в ее офисе нет коллаборационистов. Венедиктова объяснила, что таковыми называют тех, кто ведет деятельность на оккупированных территориях.

19 июля президент страны Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора Украины. Согласно документу, генпрокурора сняли с должности в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения».