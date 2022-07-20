Экс-генпрокурор Украины отвергла обвинения в коллаборационизме

Экс-генпрокурор Украины Венедиктова отвергла обвинения в коллаборационизме ее ведомства

Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что ее ведомство не сотрудничало с Россией. Об этом она сказала в интервью для CNN.

«Здесь, в моем офисе, вообще не может быть коллаборационистов», — отвергла обвинения Венедиктова. Она объяснила, что коллаборационистами называют тех, кто ведет сотрудничество на оккупированных территориях.

По словам бывшего прокурора, главным приоритетом ее офиса является работа над проблемами, связанными с государственной изменой и выявлением тех, кто сотрудничает с Россией.

На вопрос, каково реальное обоснование ее увольнения, Венедиктова дала понять, что не намерена обсуждать эту тему публично. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский принимает решения, руководствуясь своими взглядами.

Ранее лидер страны подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора Украины. Глава фракции «Слуги народа» Давида Арахамия заверил, что экс-генпрокурор «послужит государству» на новом месте.

18 июля Зеленский подписал указы об отстранении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Согласно документу, генпрокурора сняли с должности в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения».