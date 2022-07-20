Россияне в двух городах массово отравились наркотиками

Baza: в Сочи и Подольске за два дня зафиксировали массовые отравления наркотиками

В двух российских городах за два дня зафиксировали массовые отравления наркотическими веществами. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, эпизоды произошли в Сочи и Подольске. Как минимум шесть россиян умерли от отравления неизвестным веществом, еще двое оказались в реанимации.

18 июля в припаркованном авто у дома в Сочи нашли мертвых молодых людей. Оперативники обнаружили в салоне разбросанные таблетки. По предварительному заключению медиков, смерть произошла из-за «токсического действия неизвестного вещества».

Аналогичная история случилась позже в подмосковном Подольске. В одной из квартир обнаружили тела молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. Здесь эксперты также пришли к выводу, что россияне скончались из-за отравления неким веществом. По предварительной версии следователей, погибшие употребляли наркотики.

В свою очередь в пресс-службе СУСК по Краснодарскому краю отметили, что в следственные отделы в Сочи не поступали сообщения о якобы массовой гибели людей из-за употребления наркотиков, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МВД России задержало 63 человека за легализацию двух миллиардов рублей при сбыте наркотиков в сети.