В Коми 14-летняя школьница заставила детей «заняться сексом» на игровой площадке

В Коми 14-летняя школьница заставила детей раздеться и сымитировать занятие сексом

В Республике Коми 14-летняя школьница заставила 7-летнего мальчика и 8-летнюю девочку сымитировать занятие сексом. Об этом сообщает БКЛ.

По информации агентства, инцидент произошел на игровой площадке в Усть-Цилемском районе. Девочка-подросток потребовала от детей раздеться, а после заставила их изображать половой акт. При этом школьница командовала всеми действиями мальчика и девочки.

Издание также сообщило, что по факту происшествия возбуждено дело по пункту «б» части 5 статьи 132 Уголовного кодекса РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух несовершеннолетних»).

Ранее в новосибирской школе подростки попытались изнасиловать 11-летнего мальчика. По словам отца пострадавшего ребенка, старшие дети силой затащили его сына в раздевалку спортзала на глазах учителя, который подумал, что дети просто балуются на перемене.

