Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Коми 14-летняя школьница заставила детей «заняться сексом» на игровой площадке

В Коми 14-летняя школьница заставила детей раздеться и сымитировать занятие сексом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Республике Коми 14-летняя школьница заставила 7-летнего мальчика и 8-летнюю девочку сымитировать занятие сексом. Об этом сообщает БКЛ.

По информации агентства, инцидент произошел на игровой площадке в Усть-Цилемском районе. Девочка-подросток потребовала от детей раздеться, а после заставила их изображать половой акт. При этом школьница командовала всеми действиями мальчика и девочки.

Издание также сообщило, что по факту происшествия возбуждено дело по пункту «б» части 5 статьи 132 Уголовного кодекса РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух несовершеннолетних»).

Ранее в новосибирской школе подростки попытались изнасиловать 11-летнего мальчика. По словам отца пострадавшего ребенка, старшие дети силой затащили его сына в раздевалку спортзала на глазах учителя, который подумал, что дети просто балуются на перемене.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Курский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на приграничный поселок
В России выявили максимальное с 2 мая число случаев COVID-19
Богатые россияне начали выезжать в другие страны для открытия счетов
Невеста купила свадебное платье за 200 тысяч рублей и возненавидела его
Samsung вернет бесплатный зарядник в комплект смартфонов
Политолог рассказал о контактах Сирии и Украины до разрыва отношений
Магадан обогнал Москву по предложению высоких зарплат
В Коми 14-летняя школьница заставила детей «заняться сексом» на игровой площадке
Рейтинг поддержки Байдена обновил антирекорд
Россиянам раскрыли бюджетный способ попасть в Италию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.