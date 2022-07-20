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Стало известно о задержании пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

В Херсоне заявили о задержании четверых пособников ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Стало известно о задержании в Херсонской и Запорожской областях четверых пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ). У них изъяли несколько видов оружия и боеприпасов, сообщает представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Как заявляет Рогов, пособников в населенных пунктах двух регионов задержали сотрудники Росгвардии.

При осмотре домов задержанных были обнаружены тайники, в которых хранились 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 (осколочные боеприпасы для гранатометов — прим. «Ленты.ру») и более 2,5 тысячи патронов к стрелковому оружию.

Ранее власти Херсонской области сообщили об уничтожении большинства диверсионно-разведывательных групп в регионе, их пособники находятся в тюрьмах. Их главной целью, считают в администрации, были покушения на представителей новых властей.

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Алевтина Запольская
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